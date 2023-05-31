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НовостиОбщество31 мая 2023 1:32

На торги выставили госпакет акций Бийского аэропорта

На сегодняшний день аэропорт пустует
Вера Березовская
В аэропорту не принимают регулярные авиарейсы с 2009 года

В аэропорту не принимают регулярные авиарейсы с 2009 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Госпакет акций Бийского аэропорта по плану приватизации выставили на торги. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

- Как следует из документов к торгам, речь идет о продаже 354 702 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 5,1 % уставного капитала, - сообщает издание.

Цена стартует от 1,3 млн рублей, один шаг аукциона равен 64,8 тыс. рублей. Ранее продажей этих активов не занимались.

Об итогах торгов станет известно 19 июня.

Отметим, что на сегодняшний день аэропорт пустует. Там не принимают регулярные авиарейсы с 2009 года.