Жару до +28 прогнозируют синоптики 31 мая в Алтайском крае

Преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

31 мая в Алтайском крае значительно потеплеет. Прогноз на день дал региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха в целом по краю составит от +23 до +28 градусов. Местами будет холоднее – около +17. Преимущественно без осадков, по югу и востоку местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.