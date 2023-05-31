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НовостиОбщество31 мая 2023 1:16

Жару до +28 прогнозируют синоптики 31 мая в Алтайском крае

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +24 до +26 градусов
Вера Березовская
Преимущественно без осадков

Преимущественно без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

31 мая в Алтайском крае значительно потеплеет. Прогноз на день дал региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха в целом по краю составит от +23 до +28 градусов. Местами будет холоднее – около +17. Преимущественно без осадков, по югу и востоку местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.