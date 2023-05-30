Битум горел на крыше 9-этажного дома в Барнауле

Пожар на крыше многоэтажки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Во вторник вечером, 30 мая, в Барнауле произошло возгорание битума на крыше девятиэтажного дома.

Инцидент произошел на улице Юрина. По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, битум горел на площади около 40 квадратных метров.

– На тушении пожара задействованы 28 человек личного состава, семь автоцистерн. Самостоятельно эвакуировались 35 человек, из них пятеро детей, - сообщили в ведомстве.

Причина возгорания устанавливается, но известно, что в настоящее время на крыше многоэтажки проводится ремонт кровли. Не исключено, что эти два момента как-то связаны.