В Барнауле внезапно закрыли тренажерный зал HAMMER FIT

Клуб закрылся без объявления причин. Фото: группа vk.com/hammerfit_brn

Во вторник, 30 мая, клиенты тренажерного зала HAMMER FIT не смогли попасть на занятия.

Причина – не известна. В социальных сетях посетители пишут, что предварительно никаких объявлений о смене графика либо еще чего-то не было. Те, кто хотел потренироваться днем остался за закрытыми дверями.

В группе во «Вконтакте» также причины закрытия не указываются. За справками просят обращаться по телефону клуба. На сайте также объявление, что клуб временно закрыт.

Напомним, ранее появилось сообщение о продаже клуба.