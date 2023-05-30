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НовостиОбщество30 мая 2023 8:53

В Барнауле внезапно закрыли тренажерный зал HAMMER FIT

Ранее появилась информация о продаже клуба
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Клуб закрылся без объявления причин. Фото: группа vk.com/hammerfit_brn

Клуб закрылся без объявления причин. Фото: группа vk.com/hammerfit_brn

Во вторник, 30 мая, клиенты тренажерного зала HAMMER FIT не смогли попасть на занятия.

Причина – не известна. В социальных сетях посетители пишут, что предварительно никаких объявлений о смене графика либо еще чего-то не было. Те, кто хотел потренироваться днем остался за закрытыми дверями.

В группе во «Вконтакте» также причины закрытия не указываются. За справками просят обращаться по телефону клуба. На сайте также объявление, что клуб временно закрыт.

Напомним, ранее появилось сообщение о продаже клуба.