Большой частный дом горел в Барнауле

Пожар в переулке Конева Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В понедельник, 29 мая, в Барнауле произошел крупный пожар в частном секторе – горел большой жилой дом.

Пожар произошел в переулке Конева. Горел двухквартирный жилой дом.

– По прибытию пожарных расчетов крыша деревянного дома горела открытым пламенем, существовала реальная угроза распространения и перехода огня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - рассказывают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

В тушении были задействованы больше 30 человек личного состава, а также восемь единиц техники. Причину ЧП еще предстоит выяснить.