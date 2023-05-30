Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 2:33

Большой частный дом горел в Барнауле

Причина ЧП устанавливается
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар в переулке Конева

Пожар в переулке Конева

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В понедельник, 29 мая, в Барнауле произошел крупный пожар в частном секторе – горел большой жилой дом.

Пожар произошел в переулке Конева. Горел двухквартирный жилой дом.

– По прибытию пожарных расчетов крыша деревянного дома горела открытым пламенем, существовала реальная угроза распространения и перехода огня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - рассказывают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

В тушении были задействованы больше 30 человек личного состава, а также восемь единиц техники. Причину ЧП еще предстоит выяснить.