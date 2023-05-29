Специалисты проверили качество воды в барнаульском микрорайоне Спутник

Специалисты проведут экспертизу Фото: Олег УКЛАДОВ

После жалоб горожан в барнаульском микрорайоне Спутник проверили качество воды, пишет «Росводоканал Барнаул».

Загрязнение воды в микрорайоне не обнаружили. Специалисты взяли пробы на врезках для проведения экспертизы.

Кроме того, выяснили причину низкого давления в системе водоснабжения в индивидуальных жилых дома. Оказалось, что проблема носит точечный характер и связана с забитыми врезками.

В компании добавили, что некачественное водоснабжение может быть связано с проведение работ на сетях по подключению новых абонентов, из-за промывки системы.