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НовостиОбщество29 мая 2023 12:10

Специалисты проверили качество воды в барнаульском микрорайоне Спутник

Загрязнение воды в микрорайоне не обнаружили
Герман Архаров
Специалисты проведут экспертизу

Специалисты проведут экспертизу

Фото: Олег УКЛАДОВ

После жалоб горожан в барнаульском микрорайоне Спутник проверили качество воды, пишет «Росводоканал Барнаул».

Загрязнение воды в микрорайоне не обнаружили. Специалисты взяли пробы на врезках для проведения экспертизы.

Кроме того, выяснили причину низкого давления в системе водоснабжения в индивидуальных жилых дома. Оказалось, что проблема носит точечный характер и связана с забитыми врезками.

В компании добавили, что некачественное водоснабжение может быть связано с проведение работ на сетях по подключению новых абонентов, из-за промывки системы.