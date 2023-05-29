Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 11:33

Более 550 тысяч сеянцев высадили в Алтайском крае во время акции «Сад памяти»

В акции участвовали более 1,4 тысяч человек
Герман Архаров
Завершающие мероприятия прошли в Панкрушихинском, Алтайском и Солтонском лесничествах

Завершающие мероприятия прошли в Панкрушихинском, Алтайском и Солтонском лесничествах

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае подвели итоги акции «Сад памяти». В 25 лесничествах на площади 210 гектаров высадили свыше 550 тысяч сеянцев разных пород. Об этом сообщает минприроды региона.

В акции участвовали более 1,4 тысяч человек. Завершающие мероприятия прошли в Панкрушихинском, Алтайском и Солтонском лесничествах. В частности, в последнем высадили две тысячи сеянцев ели на площади два гектара.

Ранее мы писали о том, что губернатор Виктор Томенко посетил лесопожарную станцию села Боборовка и оценил ее готовности в случае возникновения опасной ситуации.