Более 550 тысяч сеянцев высадили в Алтайском крае во время акции «Сад памяти»

Завершающие мероприятия прошли в Панкрушихинском, Алтайском и Солтонском лесничествах Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае подвели итоги акции «Сад памяти». В 25 лесничествах на площади 210 гектаров высадили свыше 550 тысяч сеянцев разных пород. Об этом сообщает минприроды региона.

В акции участвовали более 1,4 тысяч человек. Завершающие мероприятия прошли в Панкрушихинском, Алтайском и Солтонском лесничествах. В частности, в последнем высадили две тысячи сеянцев ели на площади два гектара.

Ранее мы писали о том, что губернатор Виктор Томенко посетил лесопожарную станцию села Боборовка и оценил ее готовности в случае возникновения опасной ситуации.