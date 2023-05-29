В Алтайском крае опередили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса медработников

Победители представят регион в финале всероссийских конкурсов Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурсная комиссия минздрава Алтайского края определила победителей краевого этапа Всероссийского конкурса медицинских работников. Победители регионального этапа, занявшие первое место, представят регион в финале всероссийских конкурсов.

В число победителей вошли специалисты КГБУЗ Краевая клиническая больница:

в номинации «Лучший хирург» 1 место занял Шипилов Николай Иванович, врач-хирург отделения гнойной хирургии;

в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» 1 место - Трянкина Светлана Александровна, заведующая отделением клинической лабораторной диагностики;

в номинации «Лучший эндокринолог» 1 место - Вигель Алла Константиновна, заведующая эндокринологическим отделением;

в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» 3 место занял Пашков Андрей Юрьевич, заведующий отделением анестезиологии-реанимации инфекционного госпиталя, врач-анестезиолог-реаниматолог.

Победителем краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» 2 место заняла Тутубалина Надежда Васильевна, старшая медицинская сестра отделения медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы.