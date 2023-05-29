Теплая и дождливая погода ожидается в Алтайском крае 29 мая

Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 29 мая, в Алтайском крае воздух прогреется до +19…+24 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами не исключены грозы. Будет дуть западный ветер, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 20м/с

В Барнауле 29 мая столбики термометров покажут +19…+21 градус. В краевой столице будет преимущественно без осадков. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.