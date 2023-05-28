Алтайский губернатор вручил награды пограничникам, побывавшим в командировке в Белгородской области

Губернатор возложил цветы к Мемориалу Славы. Фото Антона Червякова

28 мая губернатор Виктор Томенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню пограничника и 105-летию со дня образования Пограничной службы ФСБ.

Как сообщили в правительстве региона, на Мемориале Славы прошел митинг и возложение цветов. Там же губернатор вручил краевые награды пограничникам, которые вернулись из командировки в Белгородскую область, где выполняли служебные, в том числе и боевые задачи.

- Сегодня наши ребята охраняют не только 848 км границы, которая проходит по территории края. На западных рубежах они защищают жителей страны, наши национальные интересы, нашу независимость. Мы переживаем за них и желаем скорейшего возвращения, - сказал в частности Виктор Томенко.

Отмечается, что за 105 лет 12 пограничников - уроженцев Алтая были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя РФ, многие отмечены госнаградами.