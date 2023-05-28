В Барнауле началась подготовка к отопительному сезону 2023-24

Всего в программу по подготовке к отопительному периоду в этом году включено 44 участка теплосетей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на месте ремонта на магистральной сети М-22. Оно было посвящено подготовке к отопительному сезону, сообщили в горадминистрации.

По словам директора Барнаульской тепломагистральной компании Александра Гросса, эта магистраль имеет важное значение - она соединяет ТЭЦ-2 с потребителям в центральной части города. К ней подключен 151 объект - это более 100 домов, медучреждения, школы и детские сады. Всего в программу по подготовке к отопительному периоду в этом году включено 44 участка теплосетей, 42 центральных тепловых пункта и 8 котельных, где проведут строительные работы, реконструкцию и замену оборудования.

Вячеслав Франк заметил, что подготовка к отопительному периоду - это целый комплекс работ. Здесь важна синхронизация служб, скорость и, конечно, качество.

- Мы должны завершить все мероприятия к сентябрю и получить паспорт готовности к отопительному периоду 2023-24 годов, - сказа мэр.

Он добавил, что в этом году на содержание объектов теплосетевого хозяйства предусмотрено более 3 млрд рублей.