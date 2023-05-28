У магазина «Магнит» в Барнауле сбили девушку

Сейчас по факту ДТП проводится проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

27 мая около 14 часов в барнаульском селе Власиха на ул. Мамонтова, 85-а, автомобиль сбил девушку. О ДТП сообщили очевидцы в ТГ-канале «Инцидент Барнаул».

По их словам, происшествие случилось напротив магазина «Магнит». Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

По данным городской ГИБДД, за рулем автомобиля «Лада Гранта», который наехала на девушку, был 46-летний мужчина. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу.