Мука Фото: Анна Перевощикова

Алтайский край планирует увеличить экспорт муки на 70% в 2023 году. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал губернатор региона.

Введение льготного тарифа в ноябре прошлого года на железнодорожные перевозки позволит увеличить объем экспорта на Дальний Восток до 78 тысяч тонн. В настоящий момент показатель составляет 45 тысяч тонн.

По словам главы, аграрии региона могут отправит и больше, так как край производит 1 млн тонн муки - практически больше всех в стране.

- Мы продолжаем обсуждать, чтобы можно было вести не только на Дальний Восток, но и во все регионы России: на Урал, в европейскую часть страны. Это сильно бы поддержало наше сельское хозяйство. Пока этот вопрос не принят, - подчеркнул Виктор Томенко.