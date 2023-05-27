День Рождения ямы отпраздновали в Барнауле

Скриншот видео НФ в Алтайском крае

Жители дома по улице Веры Кащеевой,19 решили привлечь внимание к яме, оставленной коммунальщиками год назад. Видео с праздничного мероприятия опубликовал Народный фронт в Алтайском крае.

На видео местные жители в колпаках и с воздушными шарами водят вокруг ямы хороводы и шутливо поздравляют «подругу» с Днем Рождения:

- Я так рада, что наша яма празднует 1 год. Я застала еще время, когда она была совсем маленькая, как она росла, и вот теперь мы празднуем ее однолетие, - рассказала местная жительница Дарья.

Люди решили привлечь внимание к проблеме таким необычным способом.