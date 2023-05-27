Алтайские депутаты предложили посещать зоопарки по «Пушкинской карте»

Сурикат Бусинка из барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания поддержали инициативу включить зоопарки в программу «Пушкинская карта». Как сообщили на сайте краевого парламента, участниками программы предлагают сделать не только зоопарки, но и зоосады и другие центры, просвещающие экологию.

Председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко, представляя проект, отметила, что идею предложил Молодежный парламент Алтайского края. По мнению политиков, зоопарк тоже играет важную роль в просвещении общества. Это подтверждает и «Ночь музеев»: зоопарк Барнаула 20 мая посетило более трех тысяч человек.

Депутат АКЗС и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев поблагодарил коллег и отметил, что в настоящее время в России работают 160 зоопарков и данная инициатива очень актуальна.

- Надо понимать, что каждый зоопарк - это не просто коллекция животных, это музей под открытым небом. Ведь во многих зоопарках размещены скульптуры, живописные выставки и исторические экспозиции, - подчеркнул депутат.

В настоящий момент участниками программы в Алтайском крае являются 83 организации.