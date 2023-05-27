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НовостиОбщество27 мая 2023 5:16

Бийские полицейские задержали рыболова за незаконную ловлю щуки, окуня и леща

55-летний браконьер ловил рыбу на удочку и сеть
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Рыба

Рыба

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийском районе полицейские задержали очередного браконьера. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 55-летний мужчина незаконно добыл рыбу.

Житель бийского села приехал рыбачить на Бию. Сначала в ход пошла удочка, но улова не было. Тогда мужчина рискнул и закинул ночью сети. Уже к утру в ловушку попали три щуки, два леща четыре окуня и четыре чебака.

Незаконно выловленную рыбу, сети и резиновую лодку изъяли. Мужчине грозит статья «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

К слову, в рамках операции «Путина» было выявлено 76 правонарушений.