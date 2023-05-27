Бийские полицейские задержали рыболова за незаконную ловлю щуки, окуня и леща

Рыба
Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
В Бийском районе полицейские задержали очередного браконьера. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 55-летний мужчина незаконно добыл рыбу.
Житель бийского села приехал рыбачить на Бию. Сначала в ход пошла удочка, но улова не было. Тогда мужчина рискнул и закинул ночью сети. Уже к утру в ловушку попали три щуки, два леща четыре окуня и четыре чебака.
Незаконно выловленную рыбу, сети и резиновую лодку изъяли. Мужчине грозит статья «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
К слову, в рамках операции «Путина» было выявлено 76 правонарушений.