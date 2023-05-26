В Новоалтайске пожилому автомобилисту стало плохо, и он угодил в ДТП с мотоциклом

ДТП в Новоалтайске с мотоциклом 26 мая 2023 Фото: Анна СЕМИНА

Днем 26 мая в Новоалтайске на ул. Набережной произошло столкновение автомобиля Nissan Tiida и мотоцикла Yamaha. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, пожилой автомобилист (1946 года рождения) почувствовал себя плохо и решил сделать остановку. Он повернул налево и столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился молодой человек 1993 года рождения

В результате пострадал только водитель мотоцикла. С разными травмами его увезли в больницу.

Очевидцы поделились видео аварии. На кадрах видно, что оба транспортных средства получили повреждения. По словам свидетелей, из-за аварии на улице собралась огромная пробка.