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НовостиОбщество26 мая 2023 10:03

На Змеиногорском тракте в Барнауле перенесли «кольцо»

Схема движения изменилась незначительно
Александра Сапожкова
Реконструкция развязки на этом участке переходит на новый этап

Реконструкция развязки на этом участке переходит на новый этап

Фото: Виталий БАРАБАШ

На Змеиногорском тракте в связи с переносом «кольца» на выезде из города незначительно изменилась схема движения, сообщает «Толк».

Реконструкция развязки на этом участке переходит на новый этап. Поэтому 26 мая «кольцо» сдвинули на 30-50 метров в сторону центра города.

- Это необходимо для удобства водителей, а также чтобы не допустить транспортного коллапса, - отметили в подрядной организации.

По сути, транспорт будет ездить как и прежде, но с небольшой поправкой на положение перекрестка. Для одних он окажется немного ближе, для других – чуть дальше.