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НовостиОбщество26 мая 2023 8:52

Группа НЛМК – лидер рейтинга «Топ-50 компаний зеленого энергоперехода»

Группа НЛМК заняла первое место среди российских металлургических компаний в рейтинге «Топ-50 компаний зеленого энергоперехода»

Фото: из архива компании

В общем рейтинге компания вошла в топ-5. Рейтинг составлен независимым агентством RAEX-Europe.

Аналитики агентства оценивали результаты проектов в области энергоэффективности, уровень зрелости энергетического менеджмента и отчетность в таких областях как «Использование энергии» и «Возобновляемая энергия». Составители рейтинга отдельно отметили опыт компании в применении возобновляемой энергии.

Около 80% вырабатываемой и направляемой на производственные нужды электроэнергии на Липецкой площадке и 100% электроэнергии, вырабатываемой на площадке Алтай-Кокс, производятся за счет собственных вторичных энергоресурсов (металлургических газов).

Группа продолжает реализовывать проекты в области энергоэффективности. На Липецкой площадке строится УТЭЦ-2 – новая и уникальная для России электростанция, которая будет работать на попутных газах металлургического производства. Она позволит сократить еще на 650 тыс. тонн в год объем эмиссии СО2 и довести самообеспеченность электроэнергией комбината до 96%.

Высокая позиция в рейтинге подтверждает приверженность компании ESG-принципам: вопросы устойчивого развития интегрированы в долгосрочную стратегию компании.