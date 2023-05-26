Несколько участков дорог перекроют в Барнауле из-за ремонтов

Из-за ремонта теплотрассы ограничат движение по ул. Гущина в районе здания № 165 Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за ремонтов в Барнауле в конце мая – начале июня перекроют несколько участков дорог, сообщили в мэрии.

Так, с 9 до 21 часа 27 мая будет закрыто движения по ул. Горького в районе здания №13. На участке ожидается ремонт канализационной сети.

С 8 часов 29 мая до 20 часов 10 июля будет перекрыто движение по ул. Папанинцев на пересечении с пер. Сейфуллинским. Там проведут капремонт теплотрассы. В связи с этим изменится движение маршрута №41.

С 8 часов 31 мая до 17 часов 15 июля из-за ремонта теплотрассы ограничат движение по ул. Гущина в районе здания № 165.

С 20 до 8 часов с 9 по 12 июня будут перекрывать движение для автомобилей по всей ширине ул. Шевченко в районе здания №170. Там будет вестись капремонт железнодорожного переезда.