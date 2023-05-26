Огромный склад с трубами возведут в районе барнаульских новостроек

На участке предусмотрены озеленение, тротуары, стоянки для авто Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле по адресу: ул. Власихинская, 137, построят складской комплекс площадью почти 1,5 тыс. кв. метров, сообщает «Толк».

С одной стороны площадку, на которой возведут здание, окружает огромный массив высотных новостроек ЖК «Балтийская крепость», «Адмирал» и «Матрешки». С другой - 2-3-этажные производственные и административные здания.

На первом этаже склада будет храниться арматура, остальные этажи предусмотрены для бытовых помещений. Четвертый уровень предполагается антресольным. За будущим зданием - две большие открытые площадки. Там будут хранить трубы-крупномеры для теплосетей.

Также на участке предусмотрели озеленение, тротуары, стоянки для авто. Площадка будет огорожена прозрачным забором.