Огромный склад с трубами возведут в районе барнаульских новостроек

На участке предусмотрены озеленение, тротуары, стоянки для авто
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле по адресу: ул. Власихинская, 137, построят складской комплекс площадью почти 1,5 тыс. кв. метров, сообщает «Толк».
С одной стороны площадку, на которой возведут здание, окружает огромный массив высотных новостроек ЖК «Балтийская крепость», «Адмирал» и «Матрешки». С другой - 2-3-этажные производственные и административные здания.
На первом этаже склада будет храниться арматура, остальные этажи предусмотрены для бытовых помещений. Четвертый уровень предполагается антресольным. За будущим зданием - две большие открытые площадки. Там будут хранить трубы-крупномеры для теплосетей.
Также на участке предусмотрели озеленение, тротуары, стоянки для авто. Площадка будет огорожена прозрачным забором.