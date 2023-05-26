Алтайского главврача и депутата наградили Орденом Пирогова

Владимир Пелеганчук работает в здравоохранении более 40 лет Фото: АКЗС

Президент Владимир Путин подписал документы о награждении шести жителей Алтайского края. Среди них - депутат и главврач Владимир Пелеганчук, сообщает пресс-служба АКЗС.

Владимир Пелеганчук – главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава РФ по Сибири и зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению.

Он работает в здравоохранении более 40 лет, внес большой вклад в развитие этой области, решил вопросы внедрения новых технологий в области травматологии и ортопедии. Также является автором более 200 научных работ.

Отметим, Орден Пирогова – госнаграда за заслуги в области организации и оказания медпомощи.