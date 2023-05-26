«Россети Сибирь» представили книгу о ветеранах – энергетиках

Фото: из архива компании

«С каждым годом героев тех лет все меньше среди нас. В Алтайэнерго, например, уже не осталось в живых ни одного ветерана – энергетика. А здесь, в этой книге, они с нами. Теперь их воспоминания останутся навсегда, для всех последующих поколений», – отметил директор филиала «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

В книге представлены снимки военных лет, фото документов, писем. А рассказы ветеранов – это настоящая история нашей страны, нашей энергетики. Часть повествований – от первого лица. Настолько яркие и эмоциональные были интервью, что авторы оставляли текст таким, каким услышали его из уст коллег – фронтовиков.

В презентации книги принимали участие руководители и сотрудники филиала, представители Совета ветеранов и Совета молодых специалистов, первичной профсоюзной организации. В зале царила атмосфера 40-х годов: в динамиках – песни тех лет, на экранах – старые фото. Книга вызвала живой интерес у всех участников встречи и авторы уверены, что она станет неотъемлемой частью истории Сибири, страны и энергетики.