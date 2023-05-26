Под Бийском 18-летний парень выпал из лодки и утонул

Пока купание во всех открытых водоемах запрещено Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бийском районе в с. Лесное на водоеме утонул 18-летний парень. Об этом сообщает местная станция скорой медпомощи в телеграм-канале.

Известно, что юноша выпал из лодки, и его тело пока не найдено. 26 мая поиски с привлечением водолазов продолжат. В обстоятельствах ЧП будут разбираться правоохранители.

Отмечается, что это первый несчастный случай на воде в этом сезоне в Бийском районе. Пока купание во всех открытых водоемах запрещено. Места отдыха еще не прошли проверку, и там не выставлены посты спасателей. Плюс к этому водоемы еще не прогрелись.