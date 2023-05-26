Дело новосибирского экс-прокурора направили на рассмотрение в Барнаул

Решение, скорее всего, будет обжаловано Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд в Кемерово направил уголовное дело экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева в Барнаул. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Антонину Бартеневу.

- Суд решил изменить территориальную подсудность и рассмотреть дело в Ленинском районном суде Барнаула, - сказала защитник Фалилеева.

По ее словам, решение, скорее всего, будет обжаловано.

- Ничего не имеем против Барнаула, но мотивировка была такая: мой доверитель может повлиять на беспристрастность суда в Новосибирске. Мы с этим не согласны, - заявила Бартенева.

Фалилеев занимал пост главы прокуратуры Новосибирской области с 2015 по 2018 год. В феврале 2022 года был задержан и арестован. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере.