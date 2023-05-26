В Барнауле начались выпускные экзамены для 11-классников

Экзамен организован в пяти пунктах Фото: Олег УКЛАДОВ

26 мая в Барнауле начался основной этап ГИА для 11-классников, сообщили в мэрии.

Они будут писать ЕГЭ по трем предметам. Экзамен по географии напишут 175 человек, по химии - 406, по литературе – 354.

- Экзамен организован в пяти пунктах на базе школ № 130, 123, 103, 59 и 45, - уточнили в администрации города.

Основной период экзаменов продлится до 20 июня. Резервные дни (когда можно сдать экзамены, если ученики пропустили их по уважительной причине) - с 22 июня по 1 июля.