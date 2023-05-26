Большинство жителей Барнаула не поддержало идею шестидневной рабочей недели

В бизнес-сообществе только 4% работодателей выступают «за» Фото: Олег УКЛАДОВ

81% барнаульцев не поддержал идею введения шестидневной рабочей недели. Об этом говорят данные опроса SuperJob.

Напомним, идею на рассмотрение в Министерство труда внесла Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. Однако одобрили ее только 10% жителей Барнаула. Они считают, что стране нужно помочь преодолеть возникшие трудности.

Среди сторонников идеи большинство - люди старшего поколения (12%). При этом «за» чаще высказываются мужчины. А среди противников - люди в возрасте от 35 до 44 лет (83%).

В бизнес-сообществе только 4% работодателей выступают «за». При этом почти в каждой третьей компании предлагают не увеличивать рабочие дни, а, наоборот, уменьшить их до четырех.

- При шестидневном графике у людей пропадет интерес работать, и показатели понизятся, – отмечают менеджеры по персоналу.