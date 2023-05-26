Прогноз погоды на 26 мая 2023 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 26 мая в Алтайском крае ожидается теплая солнечная погода. При этом минувшей ночью были заморозки до -2 градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, дневная температура составит +16,+21 градус. Ветер ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с.

Температура в Барнауле будет чуть ниже средней по краю: +16,+18.

Отметим, что по 30 мая в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости. При этом ночью 27 и 28 мая вновь возможны заморозки до -2 градусов.