Сотрудник Гостехнадзора в Барнауле попался на выдаче водительских прав за взятки

Следственный комитет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили бывшего сотрудника Гостехнадзора. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге.

По данным суда и следствия, в 2018 году к специалисту обратился глава предприятия и предложил за деньги выдать его сотруднику удостоверения с квалификациями «тракторист-машинист», «водитель погрузчика» категорий «В», «С», «D». За 23 тысячи документы были выданы без фактической сдачи экзаменов. Таким же образом в 2021 году он выдал удостоверение сыну предпринимателя. В документе были квалификации «водитель погрузчика», «машинист экскаватора» категории «C».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему лишение свободы условно на четыре года, а также штраф - 120 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать должности в органах власти в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на пять лет.