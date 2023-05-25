В июне алтайские депутаты назначат выборы губернатора

АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 6 июня пройдет внеочередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания, на которой депутаты официально назначат выборы главы региона. Как сообщает «Толк» со ссылкой на спикера парламента Александра Романенко, по закону у народных избранников есть 10 дней.

Официально народные избранники обязаны назначить выборы не ранее чем за 100 дней и и не позднее чем за 90 дней от дня голосования. В этом году день назначен 10 сентября.

Кандидатами на пост могут стать лишь выдвиженцы от партий, которые прошли муниципальный фильтр – их должны поддержать не менее 7% депутатов местного уровня. На данный момент официальных заявлений о выдвижении на пост не было.

Губернатора выбирают раз в пять лет.