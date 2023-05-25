Синоптики дали предварительный прогноз на июнь в Алтайском крае

В июне ожидаются дожди
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае рассказали о предварительном прогнозе на начало лета. Как сообщает сервис «Просто.Погода.ru», погода будет отличаться от среднестатистической за прошлые годы.
По мнению синоптиков, показатели будут близки к пятилетним значениям. В среднем, температура будет составлять около +23 градусов, а ночью – на уровне +17 градусов. Максимальной температурой будет +31 градус, минимальной +11. Преимущественно будет пасмурно, с осадками. Всего будет 17 дней, когда возможны осадки.
Ранее прогнозировалось, что лето в 2023 году будет аномально жарким.