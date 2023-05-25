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НовостиОбщество25 мая 2023 8:32

Синоптики дали предварительный прогноз на июнь в Алтайском крае

По мнению экспертов, месяц будет довольно пасмурным
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В июне ожидаются дожди

В июне ожидаются дожди

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае рассказали о предварительном прогнозе на начало лета. Как сообщает сервис «Просто.Погода.ru», погода будет отличаться от среднестатистической за прошлые годы.

По мнению синоптиков, показатели будут близки к пятилетним значениям. В среднем, температура будет составлять около +23 градусов, а ночью – на уровне +17 градусов. Максимальной температурой будет +31 градус, минимальной +11. Преимущественно будет пасмурно, с осадками. Всего будет 17 дней, когда возможны осадки.

Ранее прогнозировалось, что лето в 2023 году будет аномально жарким.