Синоптики дали предварительный прогноз на июнь в Алтайском крае

В июне ожидаются дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае рассказали о предварительном прогнозе на начало лета. Как сообщает сервис «Просто.Погода.ru», погода будет отличаться от среднестатистической за прошлые годы.

По мнению синоптиков, показатели будут близки к пятилетним значениям. В среднем, температура будет составлять около +23 градусов, а ночью – на уровне +17 градусов. Максимальной температурой будет +31 градус, минимальной +11. Преимущественно будет пасмурно, с осадками. Всего будет 17 дней, когда возможны осадки.

Ранее прогнозировалось, что лето в 2023 году будет аномально жарким.