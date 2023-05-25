КамАЗ и МАН не поделили трассу на Чуйском тракте, водители пострадали

Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на Чуйском тракте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, водители транспортных средств пострадали и госпитализированы.

По предварительным данным, около 09:30 в Зональном районе на 324-ом километре Чуйского тракта водитель 1960 года рождения на КамАЗе выезжал с второстепенной дороги К-57. Он не уступил дорогу автомобилю МАН с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения, и врезался в него.

В итоге оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все детали происшествия.