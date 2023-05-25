Алтайские власти направят полтора млрд рублей на привлечение медицинских кадров

Алтайский край нуждается в медицинских кадрах Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край нуждается в медицинских кадрах. Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время своего отчета перед депутатами, регион планирует потратить полтора млрд рублей на привлечение врачей и медицинского персонала.

Если говорить о цифрах, то в настоящий момент краю требуются две тысячи врачей высшей и первой категорий, а также около трех тысяч медицинских работников среднего звена.

Как отметил глава региона, в регионе было принято решение о выделении дополнительных средств на привлечение кадров. Деньги в качестве доплаты будут получать молодые специалисты, которые только начали работать в системе, а также опытные врачи-наставники.

Кроме того, с 1 июля доплаты будут получат специалисты достигшие пенсионного возраста. Ежемесячно врачам старшего возраста будут добавлять по девять тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам – по шесть тысяч.