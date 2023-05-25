Барнаульца будут судить за передачу взяток сотруднику мэрии

Передача взятки Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула будут судить за передачу взяток сотруднику отдела дорожного хозяйства комитета администрации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 26-летний мужчина участвовал в аферах два года.

В 2020 году сотрудник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула предложил своему знакомому выступить посредником при получении взятки от грузоперевозчика. С 2020 по 2022 год он получал на карту деньги от отца по грузоперевозкам, а затем обналичивал их и передавал чиновнику. Деньги предназначались за быстрое оформление документов на передвижение по городу, а также лояльное отношение к проверяемым документам.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Чиновник, который получал взятки, ранее был признан виновным и получил штраф в 1,5 млн рублей и лишился права занимать должности в органах государственного и муниципального управления на три года. Дело в отношении грузоперевозчика рассматривают в суде.