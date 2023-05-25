Жительница Барнаула пожаловалась на пруд с мертвыми птицами напротив поликлиники

Пруд очистят в ближайшее время. Скриншот поста в паблике Barnaul22

Жительница Барнаула пожаловалась на пруд напротив поликлиники №10 в Барнауле. Как сообщает горожанка в паблике Barnaul22, ситуация наблюдается уже не первый год.

По словам женщины, никто не хочет следить за водой в декоративном пруду.

- Пруд сделали, а убирать никто не хочет, чёрная вода, мёртвые птицы, мимо проходить тошно от вони, - отметила горожанка.

Пруд находится на аллее Георгия Исакова напротив десятой поликлиники.

В комментариях к посту администрация Железнодорожного района прокомментировала, что сегодня, 25 мая, ТОС Петровского микрорайона очистит пруд от мусора.