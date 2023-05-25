В Барнауле продолжается благоустройство парков по нацпроекту

Благоустройство парков Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в рамках национального проекта ведут работы по благоустройству. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году преображают парки «Центральный», «Юбилейный» и «Изумрудный».

В «Изумрудном» установят ограждение и обустроят вторую входную группу, а также уложат плитку на пешеходных дорожках, проложат кабель для освещения и видеонаблюдения. На участке, где расположится амфитеатр, заливают фундамент. Работы планируют закончить до середины августа.

В парке «Центральном» обустраивают пешеходные дорожки, готовятся устанавливать освещение и реконструировать фонтан.

- В настоящий момент рабочие устанавливают поребрики и готовят основание для укладки асфальта и плиточного покрытия, прокладывают электрический кабель, обустраивают бетонное основание фонтана, - отметили в мэрии.

В «Юбилейном» расчистили и выравняли участки для велобеговой и пешеходной дорожек. На участке устанавливают поребрики и готовят песчаное основание для асфальтового покрытия.