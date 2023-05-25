В Барнауле водитель иномарки сбил двух мальчиков на велосипедах

Скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на проспекте Космонавтов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, авария случилась 24 мая в районе дома №18 «Б».

По предварительным данным, водитель 1987 года рождения на автомобиле Renault Kangoo сбил двоих велосипедистов - мальчиков 2012 и 2014 годов рождения, которые ехали во встречном направлении и переезжали дорогу в неположенном месте.

- В результате происшествия несовершеннолетние велосипедисты получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь в Городской больнице № 1, не госпитализированы, - отметили в ведомстве.

Барнаульцев просят контролировать досуг своих детей и напомнить им правила дорожного движения.