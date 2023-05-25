На Алтае женщина сбила насмерть несовершеннолетнюю и получила два года колонии

В ДТП погибла девушка 2005 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили женщину-водителя, которая насмерть сбила несовершеннолетнюю на пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Авария произошла 20 октября прошлого года. Женщина ехала по Павловскому тракту от Солнечной Поляны до Сиреневой и при проезде пешеходного перехода не уступила дорогу молодым людям. В результате она сбила девушку 2005 года рождения.

- Вину в совершении преступления осужденная признала частично, указывая на то, что потерпевшая, пересекая проезжую часть, не убедились в безопасности движения, - отметили в ведомстве.

Установлено, что она виновная не раз привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также с нее взыскано 2 млн в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не ступил в законную силу.