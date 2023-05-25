Стало известно, как отпразднуют День защиты детей в Барнауле 1 июня 2023 года

День защиты детей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июня будет праздноваться День защиты детей. Как сообщили в пресс-службе Барнаула, в краевой столице подготовлено более 60 мероприятий к празднику.

По традиции, 1 июня начнут работать пришкольные лагеря. В них отдохнут больше 20 тыс. школьников.

В парке «Арлекино» готовится программа «Барнаул - город для детей.2023». С 11:00 будут работать фотозоны, выставки, шоу, мастер-классы и так далее. В парке «Солнечный ветер» пройдет программа «Улыбнись планета!!! В объективе – Лето!!!» с викторинами, играми, спортивными состязаниями и многим другим. На площадке выступят и творческие коллективы, начало - в 11:00.

Свои мероприятия также подготовили барнаульский планетарий и зоопарк. Большой праздник планируется и на Мало-Тобольской. Там выступят академический хор, детский хор и духовой оркестр.

Посмотреть план мероприятий можно по ссылке.