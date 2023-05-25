Барнаульцы пожаловались на точку торговли фруктами и овощами возле новостроек

Фрукты и овощи Фото: Татьяна Гейнрих

Жители Барнаула оказались недовольны деревянной конструкцией для продажи овощами и фруктами. Как сообщает «Толк», они уже пожаловались в администрацию Индустриального района.

Речь идет о комплексе «Времена года». По словам горожан, конструкцию поставили самовольно, и она портит вид территории на фоне новостроек.

Впервые подобная точка торговли появилась там в апреле, жильцы пожаловались, и её убрали. Однако вскоре на этом же месте появился другой объект.

Как ранее поясняли в администрации, нестационарные торговые объекты устанавливаются по утвержденном мэрией схемой. Данная точка в документе отсутствовала.

Власти района могут привлечь к ответственности лиц, которые ведут торговлю в неположенном месте. В прошлом году в ходе рейдов было составлено три протокола о нарушениях, в этом - один.