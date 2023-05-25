13 тысяч барнаульцев временно лишатся горячей воды 25 мая из-за аварии

Отключение горячей воды
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле 25 мая временно отключат горячую воду на одном из участков. Как сообщили в пресс-службе СГК, это связано с повреждением, обнаруженным на сети.
Речь идет о магистрали на улице Взлетной диаметром 900 мл. Сеть нуждается в срочном ремонте. В зону отключения попадают порядка 13 тысяч человек.
С 7:00 до 21:00 горячей воды не будет в ряде домов по улицам:
- Ускова,
- Взлетная,
- Павловский тракт,
- Попова,
- Сиреневая,
- Балтийская,
- Шумакова,
- Северный Власихинский проезд.
Адреса можно найти в тг-канале СГК.