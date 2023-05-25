13 тысяч барнаульцев временно лишатся горячей воды 25 мая из-за аварии

Отключение горячей воды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 25 мая временно отключат горячую воду на одном из участков. Как сообщили в пресс-службе СГК, это связано с повреждением, обнаруженным на сети.

Речь идет о магистрали на улице Взлетной диаметром 900 мл. Сеть нуждается в срочном ремонте. В зону отключения попадают порядка 13 тысяч человек.

С 7:00 до 21:00 горячей воды не будет в ряде домов по улицам:

- Ускова,

- Взлетная,

- Павловский тракт,

- Попова,

- Сиреневая,

- Балтийская,

- Шумакова,

- Северный Власихинский проезд.

Адреса можно найти в тг-канале СГК.