Бийчанину назначили 100 часов обязательных работ из-за долга по алиментам

Уважительных причин не платить алименты у мужчины не было Фото: Анна СЕМИНА

Жителю Бийска придется отработать сто часов обязательных работ из-за того, что он отказывался от уплаты алиментов на содержание собственной дочери.

– Исполнительный документ о взыскании с мужчины алиментов в размере ¼ части всех видов дохода поступил в Восточное отделение судебных приставов Бийска. Однако он без уважительной причины деньги на содержание ребенка не перечислял, - рассказывают в ГУФССП России по Алтайскому краю.

В итоге у него образовался долг 864 тысячи рублей. На нерадивого отца составили административный протокол и суд назначил ему сто часов обязательных работ. Однако это ни коим образом не освобождает его от обязательств по уплате алиментов. Если он продолжит уклоняться, то ему грозит уголовное преследование.