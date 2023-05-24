За три года пандемии чуть больше 140 тысяч жителей Алтайского края переболели коронавирусом

Ирина Переладова Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус начал распространяться по планете в 2020 году и за все это время в Алтайском крае им переболели чуть больше 140 тысяч человек. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога минздрава региона Ирину Переладову.

– Сегодня регистрируем от 50 до 70 случаев ежедневно. Есть тяжелые и крайне тяжелые случаи. Один-два случая в неделю бывает с летальным исходом, - говорит специалист.

По ее мнению, коронавирус, вероятнее всего, навсегда останется циркулировать в обществе. Сегодня пациент, получивший положительный результат на тест также может оказаться за помощью в поликлинику. Если потребуется, его случай разберут с помощью телемедицины.