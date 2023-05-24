На Алтае пьяный водитель сбил ребенка, а потом несколько раз уронил его

Суд признал водителя виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили водителя, который пьяным сел за руль, сбил ребенка, а потом несколько раз уронил его.

Дорожный инцидент произошел в Благовещенском районе. Суд установил, что пьяный мужчина сел за руль своего автомобиля и в пути следования сбил школьника. После этого он поднял его и посадил в машину и довез до его дома.

– Неся мальчика в дом, они ещё несколько раз падали на снег, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, оставлении места аварии и причинении тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначили 3,5 года колонии-поселении. Помимо этого в пользу потерпевшего взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.