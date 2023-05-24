Женщину признали виновной по ч. 3 ст.264 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор женщине, которая насмерть сбила молодую девушку. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Авария произошла 20 декабря 2022 года. Суд установил, что осужденная во время движения по Павловскому тракту при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступила дорогу молодым людям, которые переходили проезжую часть.

В итоге автомобилистка наехала на девушку 2005 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте.

«Вину в совершении преступления осужденная признала частично, указывая на то, что потерпевшая, пересекая проезжую часть, не убедились в безопасности движения», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

При этом виновная ранее уже неоднократно нарушала ПДД, превышала скорость, за что привлекалась к ответственности.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст.264 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также с нее взыскано 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.