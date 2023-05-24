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НовостиПолитика24 мая 2023 10:27

Серов и Осипов станут конкурентами Томенко на губернаторских праймериз «Единой России» в Алтайском крае

Главу региона в 2023 году планируется избрать в сентябре
Вера Березовская
Фото из Telegram-канала Виктора Томенко

Фото из Telegram-канала Виктора Томенко

Стали известны имена конкурентов Виктора Томенко на губернаторских праймериз «Единой России» в Алтайском крае. По данным «Толка», в список кандидатов вошли глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Осипов.

Все трое – Томенко, Серов и Осипов – станут участниками традиционной для единороссов процедуры внутрипартийного голосования.

Напомним, главу региона в 2023 году планируется избрать в сентябре – в единый день голосования.