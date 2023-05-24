В Алтайском крае запустили проект «Живой портрет писателя»

Видеоролики передадут атмосферу живого знакомства с автором Фото: Министерство культуры Алтайского края

Краевая библиотека им. Н.К. Крупской при содействии телеканала «Толк» запустила в Алтайском крае проект «Живой портрет писателя». Это серия видеоинтервью с местными литераторами.

В этом году проект получил грантовую поддержку от губернатора региона Виктора Томенко.

– Видеоролики передадут атмосферу живого знакомства с автором. Ребенок увидит его в различных локациях, услышит его голос, узнает о нем из первых уст, - отметила директор библиотеки им. Крупской Людмила Санкина.

Одна из участниц проекта – писательница Ирина Цхай уверена, что формировать новое поколение читателей лучше на примере местных писателей, которые родились с ребенком в одном городе.

Проект стартует в мае этого года на телеканале «Толк».