На Алтае парень с девушкой на мотоцикле врезались в дерево и погибли

Проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 24 мая в Егорьевском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Авария случилась в 20 километрах от улицы Лесной села Лебяжье. По предварительным данным, 30-летний водитель не справился с управлением на мотоцикле и врезался в дерево. На пассажирском сидении была 24-летняя девушка. Оба скончались на месте ДТП. Приехавшие на вызов медики скорой помощи констатировали смерть.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.