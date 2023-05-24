Депутаты АКЗС предлагают детей медиков в первую очередь зачислять в детсады

В стране есть большое количество женщин, которые не могут выйти на работу из-за отсутствия мест в детсадах Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского краевого заксобрания предлагают закрепить первоочередное право предоставления мест в детских садах детям медиков. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Инициаторами предложения выступает комитет АКЗС по здравоохранению. По мнению авторов, эта мера поддержки способствует закреплению на местах медработников первичного звена, так как в стране есть большое количество женщин, которые не могут выйти на работу из-за отсутствия мест в детсадах.

– Из-за нерешенности вопроса о местах в детских садах для детей медиков существенно увеличивается и без того острый дефицит медицинских кадров, - отмечает председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко.

По его мнению, право на первоочередной прием детей медиков в детские сады и ясли даст медикам возможность максимально оперативно вернуться к выполнению своих профессиональных обязанностей.