В зону спецоперации из Алтайского края направили 1300 тон гумпомощи

Накануне отправили груз из региона для бойцов весом 30 тонн Фото: Олег УКЛАДОВ

В зону СВО из Алтайского края на сегодняшний день направили уже более 1300 тон гуманитарной помощи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Накануне отправили груз из региона для бойцов весом 30 тонн. В его составе 15 автомобилей, два мотоцикла, спутниковые антенны, генераторы, рации и другая необходимая техника, посылки, продукты.

– Всю работу, как и в прошлый раз, организовали с нашими волонтерами - активистами сообщества «Добрая воля 22» и спасателями краевого поисково-спасательного центра управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности, - рассказал Голобородько.

Вице-спикер отмечает, что в организации такой отправки задействованы десятки людей, в сборах - сотни и тысячи. Поддержу оказывает губернатор Виктор Томенко, депутаты разного уровня и предприниматели.