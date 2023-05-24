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НовостиОбщество24 мая 2023 7:31

В зону спецоперации из Алтайского края направили 1300 тон гумпомощи

Накануне доставили еще один груз для бойцов.
Вера Березовская
Накануне отправили груз из региона для бойцов весом 30 тонн

Накануне отправили груз из региона для бойцов весом 30 тонн

Фото: Олег УКЛАДОВ

В зону СВО из Алтайского края на сегодняшний день направили уже более 1300 тон гуманитарной помощи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Накануне отправили груз из региона для бойцов весом 30 тонн. В его составе 15 автомобилей, два мотоцикла, спутниковые антенны, генераторы, рации и другая необходимая техника, посылки, продукты.

– Всю работу, как и в прошлый раз, организовали с нашими волонтерами - активистами сообщества «Добрая воля 22» и спасателями краевого поисково-спасательного центра управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности, - рассказал Голобородько.

Вице-спикер отмечает, что в организации такой отправки задействованы десятки людей, в сборах - сотни и тысячи. Поддержу оказывает губернатор Виктор Томенко, депутаты разного уровня и предприниматели.